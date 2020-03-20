你恐懼我貪婪 超富估砸10億美元買股

在新冠肺炎疫情引發全球股市震盪之際，部分全球超級富豪逆勢進場買進股票，投資金額總計逾10億美元。

彭博資訊報導，監管文件顯示，今年來投資大亨艾康（Carl Icahn）加碼買進赫茲租車（Hertz）和消費品巨頭Newell Brands的股票；「股神」巴菲特執掌的波克夏公司也增持達美航空（Delta）的股票；包裝大廠利樂拉伐（Tetra Laval）也砸3.17億美元買進美國國際香精香料公司（IFF）股票。

基於疫情長期衝擊的不確定性，近幾周全球股市跌跌不休；部分航空公司和購物商場的市值蒸發逾一半。

但企業高層、董事會成員及大股東反而積極增持自家股票，相對於出脫的速度為2011年以來最快。像避險基金業大咖艾克曼（Bill Ackman）日前樂觀表示，一旦抑制疫情擴散的措施增強並證實有效，股市將迅速反彈上攻，「只要妥善應付這場危機，這將是人生僅見的便宜價。」

喜達屋不動產信託（Starwood）董事長史登利希特（Barry Sternlicht）17日說：「我們正歷經只為期90天的第三次世界大戰」，而不是持續十年之久。他隔天就斥資200萬美元買進自家股票。

部分富豪早在大流性病爆發前開始布局。掌控Tetra Laval的勞辛家族（Rausing）過去數年持續加碼IFF股票；美國能源運輸業者Energy Transfer創辦人華倫（Kelcy Warren）多年來已砸上億美元加碼自家股票。

創辦人或家族企業的繼承人在自家股票下跌時，趁機加碼買進自家股票已是時有耳聞，相較之下，公司高層和董事會較少增持公司股票，因為一大部分薪資為股票酬勞，他們通常是為了展現對自家企業的信心買股，而非基於投機目的。