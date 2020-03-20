新冠肺炎疫情蔓延 全球拍賣行陣腳大亂

在新冠肺炎疫情蔓延的情況下，佳士得（Christie's）、蘇富比（Sotheby's）等國際拍賣行已決定進一步延後春季拍賣活動，或改變拍賣活動的形式。

佳士得19日表示，原定5月12至15日在紐約、倫敦舉行的「二十世紀周」拍賣活動，將延至6月23至28日，且只會在紐約舉行拍賣會。

佳士得原定5月10至13日在日內瓦舉行的「精品周」活動，也延至6月29日至7月1日。此活動主要拍賣奢華手表、上等葡萄酒、手提包等物件。

蘇富比本周稍早指出，目前已排定的所有拍賣活動，若有任何異動，會在登場30天前做出最後決定。蘇富比正在舉行一些線上拍賣會，涵蓋手表、珠寶、原版電影海報、手提包等物件。

汽車拍賣行RM Sotheby's則決定，取消原定3月20至21日在美國佛州棕櫚灘郡舉行的現場拍賣活動，改透過官網舉行線上拍賣。