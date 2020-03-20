彭博：價格戰恐怕難了 普亭不會屈服沙國「勒索」

彭博報導，俄羅斯總統普亭拒絕屈服於自認為是沙烏地阿拉伯的石油勒索，這表示震盪全球能源市場的價格戰還會繼續下去。

兩大出口國（也是前OPEC+盟國）之間前所未有的衝突，可能會推動油價跌破每桶20美元。但彭博引述對俄羅斯政府立場知情人士表示，克里姆林宮不會率先動搖，尋求休戰。

普丁政府多年來一直在建立儲備，為這種危機做準備。知情人士說，雖然俄羅斯沒想到沙烏地會發動價格戰，但到目前為止，克里姆林宮有信心能比利雅德堅持得更久。