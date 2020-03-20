彭博：價格戰恐怕難了 普亭不會屈服沙國「勒索」
彭博報導，俄羅斯總統普亭拒絕屈服於自認為是沙烏地阿拉伯的石油勒索，這表示震盪全球能源市場的價格戰還會繼續下去。
兩大出口國（也是前OPEC+盟國）之間前所未有的衝突，可能會推動油價跌破每桶20美元。但彭博引述對俄羅斯政府立場知情人士表示，克里姆林宮不會率先動搖，尋求休戰。
普丁政府多年來一直在建立儲備，為這種危機做準備。知情人士說，雖然俄羅斯沒想到沙烏地會發動價格戰，但到目前為止，克里姆林宮有信心能比利雅德堅持得更久。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言