韓、星、澳在內九央行 和聯準會建立美元交換機制

聯準會（Fed）和另外9家中央銀行建立了臨時的美元流動性交換機制，因應新冠肺炎疫情對經濟的可能影響。

Fed和澳洲、巴西、南韓、墨西哥、新加坡和瑞典各自達成不超過600億美元的換匯機制，與丹麥、挪威和紐西蘭各自達成300億美元的安排。持續時間至少為六個月。

Fed和加拿大央行、英國央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行擁有常備互換安排。

擴大美元換匯範圍，讓外國央行可以為企業和銀行提供外匯，以緩衝美元放貸人規避風險的影響。

南韓央行總裁李柱烈表示，待美韓雙方敲定具體條款後，南韓央行計劃立即向金融市場注入美元流動性。他表示，兩國曾在2008年達成一項300億美元的類似協議，為期15個月。

韓元兌美元今天（周五）勁升2.7%，扭轉昨天重貶3.2%之勢。

新加坡金融管理局也證實，已經與Fed建立600億美元的貨幣互換機制，旨在緩解冠狀病毒大流行對全球金融市場帶來的壓力。

新加坡金管局表示，這項互換安排是對金管局管理星元市場的補強，金管局會繼續提供充足的星元流動性為銀行體系提供所需的支持。