蘋果供應鏈又因疫情全球爆 零件來源前途未卜

隨著新冠病毒疫情全球大流行，蘋果的供應鏈問題，如今轉到世界各地的零組件供應商能否順利供貨到中國大陸漸漸復原的組裝生產線。

蘋果推出一款iPad Pro新機和兩款新Mac電腦將於下周開始出貨。然而這並不代表供應鏈的困難已經排除。彭博引述知情人士說，本周發表的產品很可能是在今年1月就開始生產，2月中國大陸疫情才開始大爆發。

彭博指出，蘋果主要放在中國大陸的組裝生產線，現因當地疫情已趨緩，確實朝向回復正常的方向進展。例如最主要組裝代工夥伴鴻海就說，希望這個月底工廠能開始正常作業。

然而，組裝廠需要的各種零件遍布在美國、歐洲、南韓、馬來西亞等地，最近這波全球大流行，變得無地能倖免生產不受影響，蘋果現在供應鏈問題轉到各零組件能否適時以足夠的數量到達組裝廠。

例如馬來西亞封國兩周，多家供應蘋果晶片和電路板的工廠被迫停工。美國矽谷當局要求民眾在家避「疫」也影響當地晶片供應商設計和測試新產品的早期版本。所幸由於測試晶片需要好幾個月時間，業者例常會有長達數月的庫存，最糟的供應中斷情況還沒發生。

今年iPhone新機發表目前還一如既定在秋季，消息人士透露，中國大陸工廠雖2月因疫情關閉，但蘋果還是克服困難做出了有限的測試版本新機。照進度，大約4月須開始量產機殼，最後階段的組裝、測試和包裝約在5月。屆時萬一哪個零組件環節斷鏈，時程就可能延誤。