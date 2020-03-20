投資人避風險 美高評級公司債基金爆史上最大單周賣壓

隨新冠病毒疫情加劇全球市場動盪，投資人本周從美國投資級公司債基金中撤出空前的356億美元，同時，美國政府貨幣市場基金湧入規模創下2,490億美元的歷史最高。

Refinitiv Lipper數據顯示，高評級公司債基金之前的一周資金流出最高紀錄是73億美元。此外，截至3月18日的五個交易日中，垃圾債基金和槓桿貸款基金的資金流出量分別為29億美元和35億美元。

全球風險資產價格暴跌聲中，信用市場經歷又一個動盪的一周。投資級債券的風險溢價已觸及金融危機以來不曾有過的水準，而垃圾債券的殖利率則是八年多來首次突破10%。

NN Investment Partners基金經理人Dorian Garay談到投資級公司債基金流出時說：「如此的撤資規模前所未有，市場修正程度也是前所未見。」

儘管公司債市場動盪，迪士尼（Walt Disney）和Pepsi等有投資級評級的公司仍抓住市場較平穩的時機發債，這些公司這麼做，是為減少對商業票據市場的依賴，在整個市場緊縮之際，透過商業票據市場周轉的成本也上揚。

DWS投資管理公司固定收益主管 Gregory Staples對此打了一個比方，「這八年來流入IG（投資級）債市資金一直很穩定，就好像農夫每天都收成有餘，可以餵飽後院的火雞。今天，農夫手裡只有一把斧頭。」

聯準會（Fed）已於本周二介入，宣布將重啟金融危機動用的商業票據融資機制（CPFF），強化短期融資所需。