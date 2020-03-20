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台積電ADR跌1.1% 尚在消化台股頹勢

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電周四ADR收盤小跌1.1%，未隨美國科技股和費城半導體指數反攻，尚在消化在台股的頹勢。

台積電ADR跌0.48美元收在43.89美元，較台北交易股價溢價7.8%。費城半導體指數大漲4.2%。

美國股市周四小幅上漲，投資人對各國政府為緩解新冠肺炎大流行衝擊全球經濟而採取的一系列經濟和金融措施，表達有限的信任。石油飆升，美元延續漲勢。

那斯達克綜合指數收盤上漲2.3%報7,150.58點。道瓊工業平均指數上漲188.27點，漲幅0.9%報20,087.19點。標普500指數上漲0.5%報2,409.39點。

台灣加權股價指數昨天重挫537.33點收8,681.34點。台積電跌3.7%，收248.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 50.54 -1.48 50.20 0.67

中華電 CHT 107.26 +0.97 105.50 1.67

台積電 TSM 267.25 -1.08 248.00 7.76

聯電 UMC 13.58 +0.90 13.70 -0.89

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 台股 半導體

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