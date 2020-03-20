快訊

NBA／第4隊中鏢！金塊成員感染新冠肺炎

Check in完…機票變廢紙！台灣人的摩洛哥逃命日記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美元急升創三年來最高 新型冠狀病毒拉抬美元需求

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
新冠肺炎疫情衝擊經濟不斷拉抬美元需求。路透
新冠肺炎疫情衝擊經濟不斷拉抬美元需求。路透

美元周四全面上漲，各國央行最近接連採取行動以緩和市場壓力，但市場擔心新冠肺炎疫情衝擊經濟仍拉抬美元需求。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲1.6%至102.755，是2017年1月來最高價位。美元兌瑞郎升1.9%，對日圓升2.6%至110.69。

聯準會（Fed）宣布擴大貨幣互換工具，新增加了另外九家央行。新加坡金融管理局表示將動用互換安排，減輕出售外匯存底的壓力。

美國財政部長米努勤表示正考慮發行50年和25年期債券；希望向企業提供流動性，向公眾直接發錢，並向戰略石油儲備提撥更多資金。

英鎊兌美元跌0.7%。在英國央行降低官方利率至0.10%，並增加資產購買之後，英鎊一度上漲1.6%至1.1794。

歐元兌美元下跌2%並觸及近三年低點1.0655。歐洲央行總裁拉加德表示，將「採取一切必要行動」保護歐元區經濟免受冠狀病毒有關的衝擊，包括擴大本周宣布的緊急刺激措施。

Bannockburn Global Forex策略師 Marc Chandler說：「儘管歐洲央行的聲明提振了債市，對歐元則收效甚微。」

新冠肺炎 疫情 美元匯率

延伸閱讀

美納稅人發2000美元紓困 第一張千美元支票4月6日寄出

全球財政刺激 規模1.9兆美元

歐銀25兆購債計畫加持 歐股開盤反彈

疫情大爆發 川普首抱怨陸：絕對能早些通知

相關新聞

那斯達克勁揚2.3％ 道瓊重返2萬點

受大型科技股強勁上漲的扭轉影響，美國股市消除早盤的跌幅，收盤上揚。

全球央行寬鬆 大踩油門

隨著新冠肺炎疫情對全球經濟造成的衝擊愈來愈明顯、並引發全球金融市場劇烈震盪，世界各國央行都對寬鬆貨幣措施大踩油門，加強緊急支持力道，以解決流動性短缺、金融穩定風險和成長前景低迷的問題。

貨櫃短缺 全球貿易危機進逼

貨櫃短缺，正導致從泰國咖哩到加拿大豌豆在內的所有貨物都閒置在世界各地港口，而中國大陸對進港的貨櫃船擴大實施新冠肺炎的預防措施，更使這個情況雪上加霜，可能嚴重影響國際貿易。

美元獨強 新興股債匯全倒

在新冠肺炎疫情擴散且衝擊持續擴大之際，全球企業與投資人都轉向「美元現金為王」的原則，爭相把手上資產「套現」、爭搶美元資產，導致美元匯率持續上衝至三年新高，美元指數強升1.2%至102.371，形成美元獨強，全球股市則重挫，新興股、債、匯市同步挫跌，並形成惡性循環。

全球汽車商 掀起停工大潮

新冠肺炎疫情延燒帶來的經濟衝擊也日益擴大，從首當其衝的飯店、餐廳等服務業，迅速轉向大西洋兩岸製造業，包括底特律三大車商在內，歐美廠紛紛暫時關閉，掀起一波二戰以來最大規模的重工業停工潮。

美元急升創三年來最高 新型冠狀病毒拉抬美元需求

美元周四全面上漲，各國央行最近接連採取行動以緩和市場壓力，但市場擔心新冠肺炎疫情衝擊經濟仍拉抬美元需求。

川普無意暫停對陸加稅

在新冠肺炎全球大流行之際，幾乎每天都有企業團體呼籲白宮應暫停對中國大陸的商品加徵關稅，以幫助這些企業對抗疫情帶來的嚴峻挑戰，但美國總統川普仍舊不為所動。

全球財政刺激 規模1.9兆美元

為了緩和新冠肺炎的經濟衝擊，各國政府持續「大撒幣」，美國和日本都在研擬「直升機撒錢」措施，要直接發錢給一般人民。目前全球財政刺激規模已達1.9兆美元，且將繼續增加。

ILO示警 2,500萬人恐失業

國際勞工組織（ILO）18日公布，新冠肺炎疫情儼然已是重大公衛、經濟及就業危機，若各國未盡速出手保護勞工，全球將有多達2,500萬人口失業。

歐盟限制串流服務 避免網路頻寬塞爆

歐盟已要求Netflix、YouTube等串流媒體業者，限制提供的服務品質，以免在成千上百萬民眾開始在家工作時，歐洲大陸的網路頻寬被塞爆。

雙B、保時捷德國廠 暫停運轉

新型冠狀病毒疫情於德國擴散，加上供應鏈問題，雙B與保時捷德國原廠相繼停工兩周。

彭博資訊專欄／美企搶現金 不容輕忽

美國可能不久後，就將出現負殖利率公債。

熱門新聞

中千萬樂透開心請客「花完畢生積蓄」兌獎後發現悲劇了

美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點

夫妻買新家驚見木板出現蛇頭 打開發現150隻蛇狂扭

連線訪問走針變鬥嘴！主播州長兄弟檔互嗆「媽最愛我」

在家上班也要維持儀式感？男子在浴室「偽通勤」笑翻網友

那斯達克勁揚2.3％ 道瓊重返2萬點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。