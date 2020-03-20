美元急升創三年來最高 新型冠狀病毒拉抬美元需求

美元周四全面上漲，各國央行最近接連採取行動以緩和市場壓力，但市場擔心新冠肺炎疫情衝擊經濟仍拉抬美元需求。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲1.6%至102.755，是2017年1月來最高價位。美元兌瑞郎升1.9%，對日圓升2.6%至110.69。

聯準會（Fed）宣布擴大貨幣互換工具，新增加了另外九家央行。新加坡金融管理局表示將動用互換安排，減輕出售外匯存底的壓力。

美國財政部長米努勤表示正考慮發行50年和25年期債券；希望向企業提供流動性，向公眾直接發錢，並向戰略石油儲備提撥更多資金。

英鎊兌美元跌0.7%。在英國央行降低官方利率至0.10%，並增加資產購買之後，英鎊一度上漲1.6%至1.1794。

歐元兌美元下跌2%並觸及近三年低點1.0655。歐洲央行總裁拉加德表示，將「採取一切必要行動」保護歐元區經濟免受冠狀病毒有關的衝擊，包括擴大本周宣布的緊急刺激措施。

Bannockburn Global Forex策略師 Marc Chandler說：「儘管歐洲央行的聲明提振了債市，對歐元則收效甚微。」