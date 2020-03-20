那斯達克領軍下 美股終於漲了 市場對刺激措施欲拒還迎

美國股市周四小幅上漲，投資人對各國政府為緩解新冠肺炎大流行衝擊全球經濟而採取的一系列經濟和金融措施，表達有限的信任。石油飆升，美元延續漲勢。

那斯達克綜合指數領漲，因投資人逢低吸納搶購科技股，特斯拉、Twitter、Netflix均上漲至少5%。道瓊工業平均指數回升至20,000點以上。

紐約時間下午4點，那斯達克綜合指數上漲2.3%報7,150.58點。道瓊工業平均指數上漲188.27點，漲幅0.9%報20,087.19點。標普500指數上漲0.5%報2,409.39點。

原油價格大振，也有助穩定美股軍心。川普總統表示他將在「適當時候」介入石油僵局，油價取得創紀錄的漲幅。

QMA 投資組合經理兼董事總經理Ed Campbell表示， 「投資人正在消化即將到來的財政海嘯和央行火力全開的影響，」「我們今天看到一些回穩。但我肯定不會認定這是底部。」

問題的癥結是，因美國和歐洲冠狀病毒病例激增，經濟走下坡會持續多長時間。義大利的死亡人數已超過中國。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示： 「有很多恐慌，但華爾街有買家在尋找機會。問題是我們不知道兩個月後的情況。」

道瓊指數一度下跌700多點。投資人和分析師沒有把握各國央行的行動能否足以抵消病毒對金融體系和經濟的衝擊。

保德信金融集團（Prudential Financial）策略師 Quincy Krosby說，不只是Fed，還需要財政刺激，「問題在於我們需要多少，危機的嚴重性顯示我們需要的規模遠大於原先所料。」

Zoom Video Communications 大漲4.3%。這波漲勢也惠及其他可能因消費者待在家裡而受益的公司。

Netflix上漲5.3%。亞馬遜上漲2.8%。

福特汽車跌0.7%，為強化現金準備，該公司已提取逾150億美元的信用額度。