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慘烈！ 義大利新冠肺炎死亡人數超過中國大陸

那斯達克領軍下 美股終於漲了 市場對刺激措施欲拒還迎

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
紐約證券交易所有交易員新冠病毒檢測呈陽性反應，19日大廳一片空蕩。路透
紐約證券交易所有交易員新冠病毒檢測呈陽性反應，19日大廳一片空蕩。路透

美國股市周四小幅上漲，投資人對各國政府為緩解新冠肺炎大流行衝擊全球經濟而採取的一系列經濟和金融措施，表達有限的信任。石油飆升，美元延續漲勢。

那斯達克綜合指數領漲，因投資人逢低吸納搶購科技股，特斯拉、Twitter、Netflix均上漲至少5%。道瓊工業平均指數回升至20,000點以上。

紐約時間下午4點，那斯達克綜合指數上漲2.3%報7,150.58點。道瓊工業平均指數上漲188.27點，漲幅0.9%報20,087.19點。標普500指數上漲0.5%報2,409.39點。

油價格大振，也有助穩定美股軍心。川普總統表示他將在「適當時候」介入石油僵局，油價取得創紀錄的漲幅。

QMA 投資組合經理兼董事總經理Ed Campbell表示， 「投資人正在消化即將到來的財政海嘯和央行火力全開的影響，」「我們今天看到一些回穩。但我肯定不會認定這是底部。」

問題的癥結是，因美國和歐洲冠狀病毒病例激增，經濟走下坡會持續多長時間。義大利的死亡人數已超過中國。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示： 「有很多恐慌，但華爾街有買家在尋找機會。問題是我們不知道兩個月後的情況。」

道瓊指數一度下跌700多點。投資人和分析師沒有把握各國央行的行動能否足以抵消病毒對金融體系和經濟的衝擊。

保德信金融集團（Prudential Financial）策略師 Quincy Krosby說，不只是Fed，還需要財政刺激，「問題在於我們需要多少，危機的嚴重性顯示我們需要的規模遠大於原先所料。」

Zoom Video Communications 大漲4.3%。這波漲勢也惠及其他可能因消費者待在家裡而受益的公司。

Netflix上漲5.3%。亞馬遜上漲2.8%。

福特汽車跌0.7%，為強化現金準備，該公司已提取逾150億美元的信用額度。

油價 義大利

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受大型科技股強勁上漲的扭轉影響，美國股市消除早盤的跌幅，收盤上揚。

全球央行寬鬆 大踩油門

隨著新冠肺炎疫情對全球經濟造成的衝擊愈來愈明顯、並引發全球金融市場劇烈震盪，世界各國央行都對寬鬆貨幣措施大踩油門，加強緊急支持力道，以解決流動性短缺、金融穩定風險和成長前景低迷的問題。

貨櫃短缺 全球貿易危機進逼

貨櫃短缺，正導致從泰國咖哩到加拿大豌豆在內的所有貨物都閒置在世界各地港口，而中國大陸對進港的貨櫃船擴大實施新冠肺炎的預防措施，更使這個情況雪上加霜，可能嚴重影響國際貿易。

美元獨強 新興股債匯全倒

在新冠肺炎疫情擴散且衝擊持續擴大之際，全球企業與投資人都轉向「美元現金為王」的原則，爭相把手上資產「套現」、爭搶美元資產，導致美元匯率持續上衝至三年新高，美元指數強升1.2%至102.371，形成美元獨強，全球股市則重挫，新興股、債、匯市同步挫跌，並形成惡性循環。

全球汽車商 掀起停工大潮

新冠肺炎疫情延燒帶來的經濟衝擊也日益擴大，從首當其衝的飯店、餐廳等服務業，迅速轉向大西洋兩岸製造業，包括底特律三大車商在內，歐美廠紛紛暫時關閉，掀起一波二戰以來最大規模的重工業停工潮。

川普無意暫停對陸加稅

在新冠肺炎全球大流行之際，幾乎每天都有企業團體呼籲白宮應暫停對中國大陸的商品加徵關稅，以幫助這些企業對抗疫情帶來的嚴峻挑戰，但美國總統川普仍舊不為所動。

全球財政刺激 規模1.9兆美元

為了緩和新冠肺炎的經濟衝擊，各國政府持續「大撒幣」，美國和日本都在研擬「直升機撒錢」措施，要直接發錢給一般人民。目前全球財政刺激規模已達1.9兆美元，且將繼續增加。

ILO示警 2,500萬人恐失業

國際勞工組織（ILO）18日公布，新冠肺炎疫情儼然已是重大公衛、經濟及就業危機，若各國未盡速出手保護勞工，全球將有多達2,500萬人口失業。

歐盟限制串流服務 避免網路頻寬塞爆

歐盟已要求Netflix、YouTube等串流媒體業者，限制提供的服務品質，以免在成千上百萬民眾開始在家工作時，歐洲大陸的網路頻寬被塞爆。

雙B、保時捷德國廠 暫停運轉

新型冠狀病毒疫情於德國擴散，加上供應鏈問題，雙B與保時捷德國原廠相繼停工兩周。

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美國可能不久後，就將出現負殖利率公債。

紐約證券交易所 關閉交易大廳

受新冠肺炎疫情影響，紐約證券交易所（NYSE）決定，自23日起暫時關閉交易大廳，全數改為全電子交易。美國最大銀行摩根大通則計劃，暫時關閉美國約1,000家分支機構，並允許部分員工在家上班。

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