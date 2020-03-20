那斯達克勁揚2.3％ 道瓊重返2萬點

受大型科技股強勁上漲的扭轉影響，美國股市消除早盤的跌幅，收盤上揚。

道瓊工業平均指數上漲188.27點或0.95%收2萬87.19點。史坦普500指數上漲11.29點或0.47%收2409.39點。那斯達克綜合指數上漲160.73點或2.3%收7150.58點。Netflix和臉書股價分別上漲5.25%和4.2%。亞馬遜上漲2.78%。

早盤道指一度下跌721點或超過3%，史指也一度下跌超過3%。

Tribeca Trade Group CEO佛隆赫茲(Christian Fromhertz)說：「這是個日常交易市場。」「不是我最喜歡的交易類型，但是每天的大幅波動和隔夜金融市場走勢實在有夠瘋狂。」

能源類股表現良好，上漲超過6%。大型油商如Diamondback Energy和Apache均上漲逾11%，西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲23%，是史上最大單日漲幅。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中表示：「市場顯然處於恐慌和強迫清算狀態，但風險仍然偏向上行，一旦清償能力問題出現，這種情況將更加明顯。」

在新冠病毒動盪期間，華爾街經歷前所未有的雲霄飛車走勢，史指連續8個交易日漲跌幅度超過4%。

AmeriVet Securities美國利率交易主管法拉內洛(Gregory Faranello)說：「就全球而言，金融系統承受著巨大的美元壓力。」「無論是亞洲、巴西、新興市場、歐洲還是在美國，現在都在追求美元。」

他指出，「如果整體來看，就是全面下跌。唯一上升的就是美元。」

追踪美元對一籃子其他貨幣表現的美元指數跳升至2017年1月來的最高水平。最新交易價格上漲0.8%至102。

歐洲央行(ECB)18日晚間宣布一項全新的疫情大流行緊急購買方案，將出資7500億歐元（8190億美元）來購買證券以支持歐洲經濟。ECB表示，購買將持續到2020年底，涵蓋政府債務在內的各種資產。

ECB的行動也是跟進聯準會(Fed)的類似措施。Fed本月初宣布計畫透過資產購買向美國經濟再注資1兆元，並將聯邦基金利率降至零。Fed 18日晚間表示，它將為主要貨幣市場基金提供支持。

AllianceBernstein資深經濟學者溫諾格勒(Eric Winograd)表示：「中央銀行、尤其是Fed，的確在金融體系內處處防堵。」「每天只要跳出一個新的問題，它們就每天想出一個新方法或重新採用老步驟。」

他補充說：「它們正在尋找應對之道，但這給決策者的跟進能力帶來了極大壓力。」「如此積極主動套富有進取心是不錯，但是效果實在有限。」

在財政方面，川普總統18日簽署了一項法案，擴大在新冠病毒危機期間勞工的帶薪休假。在此同時，政府和國會議員擬訂了價值1兆元的刺激方案。

川普19日表示，如果大流行期間企業獲得聯邦援助，他將不反對禁止公司進行回購。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)在美東時間下午4點13分的統計，全球冠狀病毒病例高達23.6萬例。美國已確診病例超過11,274例，有157例死亡。