全球公債供給量將激增 但殖利率不致猛升

儘管多國政府相繼推出擴張性財政措施，使公債新增供給額劇增，但投資專家普遍不認為這將導致公債價格重挫，殖利率猛升，因為有央行在背後撐腰。

美國、澳洲及其他多國政府都在擴張財政支出，連一項保守的德國也加入行動。各國已經公布的擴張支出金額已接近2兆美元，這些錢都將政府加發公債來挹注。

不過專家指出，近日多國公債大跌，並非只是因為投資人預期公債發行額將激增，而是因為金融市場流動性不足，加上各國央行都展現出大舉購債的決心，因此殖利率升幅有限。

道富銀行總體策略主管葛拉夫指出，擴大財政支出對債市的影響，將不會像投資人擔心的那樣嚴重；只要央行保證出手，便足以緩和債市的動盪。

摩根大通與先鋒集團的分析師指出，最近公債殖利率猛升，並不只是因為投資人擔心公債供給增加所致，而是因為金融市場動盪加劇，流動性蒸發，迫使避險基金及其他投資者不得不拋出公債。

先鋒集團專家馬夏斯表示，殖利率上升主因「市場失能，及流動性環境不安」；而且目前市場通膨預期已降到2008年來最低點，與殖利率上升並不契合。由於Fed已採取行動壓低殖利率，因此今年殖利率不會持續上升。

摩根大通投資策略主管羅曼指出，殖利率雖會上升，但只要企業獲利回升，就不會阻礙股市及公司債回升，何況各國央行將大舉購債。

不過也有專家指出，現在多國同時實施擴張性貨幣及財政政策，可能使公債投資人預期通膨壓力將升高，而要求較高的殖利率。