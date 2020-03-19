跌深反彈？紐約油價飆漲23%
國際油價19日盤中從前一天的頹勢中強勁回升，紐約原油期或飆漲23%，可能締造單日最大漲幅。
美國西德州中級原油4月期貨漲23.3%，報每桶25.11美元，幾乎全數收復18日收盤的24.4%跌幅；布蘭特5月期貨也漲10.7%至每桶27.54美元。
KKM金融公司的Jeff Kilburg 表示，國際油價19日盤中大漲的原因是跌深反彈效應，「價格就像橡皮筋，在超賣（的大跌）狀態後，就會強勁回升。NationsShares總裁兼投資長Scott Nations也呼應這個論點，認為原油被超賣地太誇張。
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