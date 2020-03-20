美元獨強 新興股債匯全倒

在新冠肺炎疫情擴散且衝擊持續擴大之際，全球企業與投資人都轉向「美元現金為王」的原則，爭相把手上資產「套現」、爭搶美元資產，導致美元匯率持續上衝至三年新高，美元指數強升1.2%至102.371，形成美元獨強，全球股市則重挫，新興股、債、匯市同步挫跌，並形成惡性循環。

評估美元對六種貨幣匯率的美元指數19日盤中升至2017年3月來最高，衡量美元對十種貨幣匯率的彭博美元指數更強升2.2%，創紀錄新高。

全球股市及多國貨幣匯率19日盤中則劇烈震盪，因市場懷疑各國央行的寬鬆政策可能不足以緩解資金短缺及經濟下滑。美股道瓊工業指數遊走平盤，歐洲主要股市漲跌互見。南韓股市大跌7.3%；菲律賓、印尼股市還因跌幅太大，一度引發熔斷機制。

紐約黃金現貨也一度跌0.4%至每英兩1,481.7美元。經濟學者指出，由於各國經濟活動驟降，企業營收劇減，使銀行與企業更需要短期資金，以支付營運費用及償還債務。亞洲許多企業及政府近年來都大舉發行美元債券，現在因為市場美元短缺，美元猛升，償債更困難，並形成惡性循環。

基金經理人指出，全球瘋搶現金及美元部位，導致投資人與法人拋售股票及容易脫手的資產，為後市可能更加動盪預作準備。近日來VIX指數期貨的曲線顯示，投資人開始擔心這種狂跌走勢可能拖長，未來恐面臨一波漫長的空頭市場。