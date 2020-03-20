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ILO示警 2,500萬人恐失業
國際勞工組織（ILO）18日公布，新冠肺炎疫情儼然已是重大公衛、經濟及就業危機，若各國未盡速出手保護勞工，全球將有多達2,500萬人口失業。
美國勞工部19日公布，14日止當周首次申請失業救濟金人數激增7萬人，達到28.1萬人，超出預估，且為兩年來高點，顯示新冠肺炎疫情擴散，已迫使美國雇主開始裁員。這是第一項真正能顯示肺炎疫情衝擊經濟的代表性數據。
經濟學者指出，下周將公布的首次請領救濟金人數可能達到數百萬人，因為許多經濟活動都因防疫停擺。華爾街日報指出，美國企業都因業務減少而減少勞工上班時間，之後將開始裁員。
國際勞工組織則根據疫情衝擊全球經濟成長的各種模擬情境預測，在衝擊最小的情境中，全球失業人數將增加530萬人，衝擊最大時將增到2,470萬人；相較下，2008年金融危機使全球2,200萬人失業。
國際勞工組織也說：「然而，如果我們看到如同2008-2009年金融危機的國際協調政策因應措施，（疫情）對全球失業的衝擊將顯著降低。」該機構也呼籲採取緊急、大規模及協調一致的措施，來保護勞工、刺激經濟，並支撐就業和所得。
此外，多國為防治新冠肺炎擴散而實施的封鎖與限制外出措施，已影響到5億人。義大利、西班牙、黎巴嫩、捷克、法國、以色列、委內瑞拉及比利時過去一周陸續限制人民外出，共2.4億人被迫待在家。
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