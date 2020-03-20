全球財政刺激 規模1.9兆美元
為了緩和新冠肺炎的經濟衝擊，各國政府持續「大撒幣」，美國和日本都在研擬「直升機撒錢」措施，要直接發錢給一般人民。目前全球財政刺激規模已達1.9兆美元，且將繼續增加。
美國白宮與國會正在商討一項規模至少1.3兆美元的刺激方案，可能直接發放現金給美國民眾，並資助航空業等受疫情重創產業，目標是在下周初通過立法。
財長米努勤表示，希望能分別在4月6日、5月18日直接發放現金給民眾，總額5,000億美元。白宮首席經濟顧問庫德洛則表示，政府可能考慮入股受新冠疫情衝擊、需要紓困的企業。
日本也正在研擬規模至少30兆日圓（2,750億美元）的緊急刺激方案，包括直接發現金給一般家庭。
加拿大18日宣布820億加幣（567億美元）的財政刺激方案，規模相當於加國國內生產毛額（GDP）的3%，內容包括270億加幣的對加國國民和企業的直接補助，以及550億加幣的暫緩家庭和企業納稅。土耳其也宣布規模154億美元的方案。
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