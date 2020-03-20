全球央行寬鬆 大踩油門

隨著新冠肺炎疫情對全球經濟造成的衝擊愈來愈明顯、並引發全球金融市場劇烈震盪，世界各國央行都對寬鬆貨幣措施大踩油門，加強緊急支持力道，以解決流動性短缺、金融穩定風險和成長前景低迷的問題。

英國央行19日緊急降息15個基點至0.1%，並擴大量化寬鬆（QE）規模至6,450億英鎊（7,500億美元）。

歐洲央行（ECB）18日緊急加碼QE規模，推出7,500億歐元的額外購債計畫，買進公共與民間證券，涵蓋符合當前QE準則的資產，並擴大購買範圍至商業票據，至少實施到今年底。ECB也將考慮調高自我設定的QE持有限制，並為擴大資產收購計畫做好準備。ECB上周並未降息，僅宣布今年底前將加碼購買總額1,200億歐元債券。

美國聯準會（Fed）18日宣布啟動金融海嘯期間的緊急工具「貨幣市場共同基金流動性計畫」，提供金融機構長達1年期的貸款，鼓勵銀行業者從共同基金購買資產。

日本銀行（央行）19日也臨時加碼1兆日圓收購公債，為市場挹注流動性。南韓央行則將收購1.5兆韓元（12億美元）的政府公債，以穩定市場。

澳洲央行同日除了調降基準利率1碼至0.25%的歷史低點，也加入全球的「QE俱樂部」，跟進日銀實施「公債殖利率曲線控管」政策，把3年期澳洲公債殖利率維持在0.25%。

菲律賓央行19日也降息2碼至3.25%，降幅大於預期，且未來可能持續降息；印尼央行一如預期降息1碼至4.5%。巴西央行18日降息2碼至3.75%，接下來可能還會加碼寬鬆，諸如進一步降息、調降存準率或其他流動性措施。