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川普無意暫停對陸加稅
在新冠肺炎全球大流行之際，幾乎每天都有企業團體呼籲白宮應暫停對中國大陸的商品加徵關稅，以幫助這些企業對抗疫情帶來的嚴峻挑戰，但美國總統川普仍舊不為所動。
彭博資訊報導，代表逾160個企業協會的「美國人為自由貿易請命」（Americans for Free Trade）18日呼籲川普，應考慮暫停加徵關稅、作為政府即將推出的緊急措施的一環，並表示關稅成本其實是由美國人承擔。
幾小時後，川普在記者會上公開澆冷水說，「完全沒有理由這麼做，中國正支付我們數十億美元的關稅，我無法想像美國人會這樣要求」。然而，川普並未排除中國大陸可能提出關稅豁免要求，「中國大陸可能要求暫停加徵關稅或其他方案。我們看會發生什麼事。」
令此事更複雜的是，零售商或製造業等許多中小企業，先前已遭受川普的關稅戰衝擊，現在又遭新冠肺炎疫情重創。
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