貨櫃短缺 全球貿易危機進逼

貨櫃短缺，正導致從泰國咖哩到加拿大豌豆在內的所有貨物都閒置在世界各地港口，而中國大陸對進港的貨櫃船擴大實施新冠肺炎的預防措施，更使這個情況雪上加霜，可能嚴重影響國際貿易。

彭博資訊報導，之前肺炎疫情主要集中於亞洲時，中國大陸的港口延遲卸貨和貨櫃船延後返航，已使運輸業者持續等待數十萬只的貨櫃來裝運貨物。隨著疫情擴散至全球，福州港開始隔離進港的船隻，包括美國在內的船隻皆須隔離14天，致使貨櫃不足的情況更加惡化。

報告顯示，德國漢堡、荷蘭鹿特丹和安特衛普、美國長灘島和洛杉磯等歐美港口可取得貨櫃的數量為歷來最低。

彭博產業研究分析師克拉斯庫表示，今年頭兩個月運至洛杉磯港及長灘港的貨櫃減少13%，而在所有進入美國的貨櫃中，這兩座港口占了35%。他並表示，隨著中國大陸的出口增加，國際貨櫃數量就會開始增加。

中國大陸國家統計局17日公布，上海港2月的貨櫃吞吐量比一年前減少19.5%，出口的貨櫃也年減25%。

加拿大產業集團Pulse Canada總裁契瑞威克說：「減少了數以百萬噸的貨櫃運量。像我們這種產業，相當依賴貨櫃」；該集團代表加拿大農民、貿易商以及豌豆和小扁豆的加工廠。

契瑞威克表示，自從今年1月中國大陸取消30艘開往溫哥華貨櫃船以來，加拿大就缺乏足夠的空貨櫃出口部分豌豆和小扁豆農作物，導致出口延後兩個月。

裝運亞洲消費品的貨櫃常在卸貨後再裝運其他出口商品。例如，巴西常利用這類貨櫃裝運肉類、紙漿及咖啡到中國，加拿大則用這些貨櫃裝運特產、木材、三夾板以及紙製品。

馬士基（Maersk）19日則表示，全球業務運作順暢，不受新冠肺炎疫情影響，並將「盡最大努力，儘可能降低供應鏈遭受的負面衝擊」。