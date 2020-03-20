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歐盟限制串流服務 避免網路頻寬塞爆
歐盟已要求Netflix、YouTube等串流媒體業者，限制提供的服務品質，以免在成千上百萬民眾開始在家工作時，歐洲大陸的網路頻寬被塞爆。
金融時報報導，電信商迄今都看好網路基礎設施能夠承受因新冠疫情爆發、促使民眾增加上網。然而，18日晚間，負責數位政策的歐盟專員之一布雷頓表示，在新冠肺炎疫情期間，串流平台和電信業者有「共同責任」，應確保網路運作順利。
歐盟表示，串流平台應考慮只提供標準畫質、而非高解析度畫質，節目供應商和使用者都應該為數據消費量負起責任。
歐盟其他憂慮包括，主要用於應付夜間流量激增的歐洲內陸寬頻連線，可能無法處理工作人士從早到晚不絕的視訊會議，及青少年與兒童上網上課、或登入付費遊戲與看電影的龐大流量。
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