紐約證券交易所 關閉交易大廳

受新冠肺炎疫情影響，紐約證券交易所（NYSE）決定，自23日起暫時關閉交易大廳，全數改為全電子交易。美國最大銀行摩根大通則計劃，暫時關閉美國約1,000家分支機構，並允許部分員工在家上班。

紐約證交所母公司洲際交易所（ICE）表示，由於一位交易員和一名員工接受新冠病毒檢測，呈現陽性反應，因而啟動應急計畫，關閉紐約的股票和選擇權交易大廳、以及舊金山的選擇權交易場所，以保護員工和交易大廳成員的健康，將持續關注疫情發展，決定重新開放交易大廳的適當時間。

紐約證券交易所總裁康寧漢（Stacey Cunningham）說：「我們的市場完全有能力以全電子方式進行交易，為所有參與者服務，我們將以這種方式持續運作，直到重新開放為止。」摩根大通則準備暫時關閉約1,000家分行，約占該公司4,976家分行的20%。