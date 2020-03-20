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雙B、保時捷德國廠 暫停運轉
新型冠狀病毒疫情於德國擴散，加上供應鏈問題，雙B與保時捷德國原廠相繼停工兩周。
依據供應鏈體系獲得的消息，停工時間可能達一個月，甚至業界更判斷停工時間還會更長，德系車產出勢將受到影響。
新冠肺炎在大陸造成大量汽車零組件停產，供料短缺影響日系車廠生產線後，這次延燒到德系車廠，除了疫情，供應鏈問題也是產線停工因素。業者指出，全球供應鏈體系受影響，單獨車廠很難置身事外，供料短缺難免。
至於對台灣市場影響，一般車廠都有兩個半月庫存。不過也要觀察德國廠停產的時間，若僅兩周影響有限，如果時間拉長情況就不同，但到底會停多久，目前無法預估。
台灣保時捷昨（19）日指出，疫情衝擊下有關當局採取緊急應變措施；因此，保時捷德國原廠將於未來兩周暫停生產線作業。此外全球供應鏈也受疫情衝擊存在瓶頸，無法按計畫供應；保時捷將針對整體需求下降做充分準備，並穩定財務狀況採取應變措施。
據報導，保時捷工作委員會共同協議與評估下，決議位於祖文豪森（Zuffenhausen）的生產線與萊比錫廠區自當地時間3月21日（週六）起實施停工，這些措施已循序開展並與工會保持密切合作。
保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume表示，保時捷透過相關應變措施保障全體員工，同時避免疫情持續擴散，實際影響目前尚無法估算，以現況預測仍言之過早，但可以確定2020年將格外充滿挑戰，目前僅能透過嚴格執行防疫措施，共同克服疫情蔓延。
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