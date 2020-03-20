全球汽車商 掀起停工大潮

新冠肺炎疫情延燒帶來的經濟衝擊也日益擴大，從首當其衝的飯店、餐廳等服務業，迅速轉向大西洋兩岸製造業，包括底特律三大車商在內，歐美廠紛紛暫時關閉，掀起一波二戰以來最大規模的重工業停工潮。

為因應這來勢洶洶的新冠危機，歐美汽車製造商讓工廠閒置，呼應年初中國大陸關閉生產線遏阻疫情蔓延的做法。當時大陸工業停擺，引發全球供應鏈斷鏈震撼；但關廠六周後，大陸疫情降溫，開始恢復常態。歐美廠如今也依循類似軌跡。

底特律三大車廠福特、通用和飛雅特克萊斯勒18日都宣布，將暫時關閉美國、加拿大和墨西哥工廠到3月底，以遏阻疫情擴散並因應汽車銷售滑落。北美廠生產最賺錢的卡車及休旅車，例如飛雅特克萊斯勒的Jeep Wrangler、通用的雪佛蘭Silverado貨卡，以及福特F系列卡車。

同日，現代、本田和豐田汽車也紛紛宣布暫時關閉美國車廠，福斯（VW）則已暫時關閉設在田納西州查特諾加的工廠。特斯拉（Tesla）也準備縮減美國組裝廠的約75%勞工，將加州工廠的員工數從約1萬人，減少到2,500人。

在德國，汽車大廠也可能停工兩周，這將導致大批勞工離開工作崗位。歐洲最大工業公司福斯在歐陸僱用47.5萬人。龐大汽車零件供應商網絡之前受大陸關廠打擊，至今仍搖搖欲墜，現在又將遭遇歐美關廠衝擊。

全球汽車工業同步大規模停工，堪稱1940年代二戰後僅見。在歐美車商本周宣布暫時關廠前，工業生產大國中、日、韓已經歷類似打擊。汽車研究中心（CAR）研究主管齊確克認為，這回衝擊多大，端視關廠持續多久，目前汽車業體質比2008年金融海嘯時佳，但全球製造商去年經歷貿易戰打擊，尚未恢復元氣。在此同時，瑞士手表製造商19日起，也將關閉所有瑞士工廠至少十天。