英國央行再度出手 基準利率降至0.1%
英國央行（BOE）19日再度緊急降息，將基準利率下調15個基點至0.1%，並擴大量化寬鬆（QE）計畫，以協助經濟抵禦新冠肺炎疫情的衝擊。
英國央行原定於3月26日舉行下次決策會議，但19日又宣布了最新貨幣決策。這是英國央行兩周來的第二次採取緊急措施，QE規模將增加2,000億英鎊至6,450億英鎊。
英國央行還表示，將擴大針對中小企業推出的定期融資計劃（TFSME），BOE將發行儲備票據，籌措TFSME所需資金。
BOE降息消息公布後，英鎊擴大漲勢，上漲0.5%至1英鎊兌1.1668美元。
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