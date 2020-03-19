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橋水基金達里歐：新冠疫情將使全球企業損失12兆美元
全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，新冠肺炎疫情對經濟的損害，將導致美國企業損失多達4兆美元，全球企業損失12兆美元。
達里歐接受CNBC訪問時表示：「目前的情況是有生以來未曾發生過的，這是一場危機；（除了企業），個人也會蒙受重大損失，政府有必要進一步推出大規模支出。」
達里歐強調，財政刺激措施的規模至少應該有1.5兆至2兆美元，取決於紓困方案的形式，例如貸款擔保或信貸。
白宮正在提出一項最高達1兆美元的刺激方案，包括直接發放現金或減稅，以及援助小企業以對抗疫情的衝擊，而且可能有助緩解個人和企業驟然陷入衰退的衝擊。
達里歐說，情勢已演變到需要債務重整與將此變現的地步，現在和1930年代大蕭條時期不一樣，「1932年你可以讓美元貶值，也可以印鈔票」。
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