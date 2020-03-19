美國上周申領失業給付人數激增 凸顯疫情衝擊經濟

美國最新一周（3月14日止）首度申領失業給付的人數激增7萬人，達28.1萬人，超出預估，且為兩年來高點，顯示新冠肺炎疫情擴散已迫使雇主開始裁員。這是第一項真正能夠顯示肺炎疫情衝擊經濟的代表性數據。

4周移動平均申領人數增加16,500人，為232,250人，也是2018年元月以來最高水準。截至3月7日止連續申領失業給付人數變動不大，為170萬人。

經濟學者指出，下周4將公布的申領人數字可能達到數百萬人，因為許多經濟活動都因為防疫而停擺。

另外費城區3月製造業指數顯示，區內製造業景氣惡化的程度創新高。