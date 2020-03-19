美股開盤走低 道瓊工業指數挫跌700點
美股周四開盤挫跌，道瓊工業指數一度下跌700點，投資人正在消化全球多國政府和央行推出的大規模財政和貨幣刺激措施。
那斯達克指數下跌約1%。
美元延續漲勢，DXY美元指數上漲0.45%，報101.615。
疫情導致許多國家採取前所未見的封鎖措施，打亂供應鏈，使全球衰退和企業違約的可能性日益升高，投資人也審慎評估。
Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli表示：「金融市場顯然處於恐慌、被迫拋售的狀態。」
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