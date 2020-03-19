中期VIX曲線陡升 交易員迎接漫長熊市？

美國股市這波股災最恐怖的特色，就是下跌速度快如閃電。現在，從波動率指數期貨市場可知，投資人開始擔心這種狂跌走勢可能拖長，未來恐面臨一波漫長的空頭市場。

彭博資訊報導，近日來VIX指數期貨的曲線，與昔日兩波股災最糟情況相似：2008年金融海嘯，以及2011年美國主權債信評等遭標準普爾調降觸動美股暴跌。在這兩段時期，標普500指數波動率一直居高不下。

VIX指數期貨與芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）連結；俗稱「恐慌指數」的VIX則透過價外期權價格，來追蹤標普500指數的30天隱含波動率。

隨著美股劇烈波動，VIX期貨曲線的前端（即最近期的4月合約）急遽竄升方興未艾的空頭市場中，18日的美股賣壓還不是最嚴重的。這顯示投資人已有心理準備：行情劇烈擺盪的時期可能拖長。

6月、7月和8月的2020年VIX期貨—VIX期貨曲線的中段—在18日分別寫下同月期合約史上最大單日升幅紀錄。

較長期VIX期貨上漲，可能反映信用投資人買盤介入。他們運用股價波動率產品，為自己持有的低流動性資產作避險，儘管這種避險方式並不可靠。

QVR顧問公司投資長艾佛特說，股市若繼續大跌，中、長期VIX期貨買盤仍會持續。他指出，已有銀行向信用客戶建議，以較長期標普500波動率作為替代的避險工具。