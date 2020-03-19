歷史新低！資金加速外流 印度盧比首度跌破75
受到全球風險資產崩跌與印度新冠肺炎確診案例增加的雙重打擊，印度股匯債市19日慘遭三殺，盧比甚至貶至歷史新低。
印度盧比兌美元盤中重貶達1.1%，首度跌破75盧比的重要關卡至75.27盧比。印股大盤的標普BSE Sensex指數19日盤中一度大跌7.5%至2017年以來最低，稍後跌幅收斂至2%。
交易員表示，印度央行一直在動用其創紀錄的外匯存底阻貶盧比貶勢，央行透過國營銀行拋售美元。
隨著各國政府紛紛擴大疫情管制措施，全球基金為了避險，紛紛撤離股市、債市以及美元以外的貨幣，並轉進美元，仿效2008年金融危機的模式。本月迄今外資已從印度股、債市撤資共100億美元，撤資金額為2013年美國削減恐慌以來最大。
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