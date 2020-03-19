新冠肺炎疫情罩全球 為何美中寬鬆政策大不同？

在新冠肺炎疫情衝擊各國之際，全球兩大經濟體中國大陸和美國先後加入了全球政策寬鬆的行列，但這兩國在寬鬆的力道及節奏方面大相徑庭。

在新冠肺炎疫情爆發後，大陸人民銀行（央行，簡稱人行）率先在2月調降政策利率10個基點。在3月大陸境內疫情明顯放緩後，美國聯準會（Fed）才兩度緊急宣布降息共150個基點，並引發全球降息潮。然而，人行這時候卻在本周宣布將維持中期借貸便利（MLF）利率不變，同時搭配推出定向降準、各地政府數兆人民幣基建計畫，以及允許銀行延長還債期限和幫助企業復工復產等策略。

分析師指出，大陸監管機構正選擇多從財政政策和定向寬鬆著手以實現穩定成長，而不是過度仰賴寬鬆貨幣政策，在先前的降息等舉措後，應有一段政策觀察期。此舉也顯示出，在疫情衝擊下，大陸政府仍未放棄去槓桿化和保證房地產市場健康發展的決心。

西班牙對外銀行（BBVA）首席亞洲經濟學家夏樂說：「從這次疫情來看，事實上可用的財政政策較多、空間更大，效果也更好。正因為大陸擁有政策工具上的優勢，貨幣政策的反應才不必特別強烈。」他認為，美國就是在其他政策工具的使用上受限制，反應也不夠迅速，「所以只能仰賴Fed動用貨幣政策，非常快速推出寬鬆措施。」

光大證券首席固定收益分析師張旭也提到，美國基準利率已經「歸零」，進一步下降的空間非常有限，而大陸的政策利率與零之間還保持一段安全距離，加上還有準備金率等量化工具和豐富的結構性政策工具，均增加了貨幣政策的針對性和靈活性。

熟悉大陸央行政策思維的人士表示，人行早在2月領先全球央行調降利率，無需再跟隨Fed的政策調整。

標普亞太區首席經濟學家洛奇表示，大陸沒有實施大規模的刺激，因為這並不會提供勞動力市場多少幫助，服務業現在是大陸經濟創造就業機會的引擎，這代表大陸會避免再次引發槓桿率上升。

除了槓桿率外，通膨和信用市場違約率上升等因素，也令大陸的貨幣政策受到一定程度限制。

張旭指出，利率過低導致的金融風險不僅反映在債券槓桿率上，也體現在信用市場上。換句話說，利率過低的環境會讓企業忽視未來的再融資風險，因而產生過度融資、過快擴張的衝動，進而累積風險。

但無論如何，疫情對大陸經濟的衝擊的確是史無前例的。彭博彙整經濟學家數據顯示，大陸第1季國內生產毛額（GDP）成長率預料將比去年同期萎縮6%，創1992年有數據以來最低。

夏樂認為，未來美國還可能走向負利率，這將使大陸擁有更大的降息空間和靈活性，「但外需下降對大陸的壓力還是很大。人員往來、外商投資、物流，甚至資訊傳播都受疫情阻礙，中國要達到成長目標的5％以上，恐怕很困難。」

張旭也表示，大陸在第1季數據出爐後可能會進行政策微調，不排除進一步調降逆回購利率和MLF利率，甚至調降存款基準利率。