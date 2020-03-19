國際勞工組織警示！受疫情衝擊 全球2,500萬人工作恐不保
國際勞工組織（ILO）18日公布，新冠肺炎疫情儼然已是重大的健康、經濟及就業危機，若各國政府未盡速出手保護勞工，全球將有多達2,500萬人口失業。
ILO表示：「然而，如果我們看到如同2008-2009年金融危機的國際協調政策因應措施，（疫情）對全球失業的衝擊將顯著降低。」
ILO並呼籲採取緊急、大規模以及協調一致的措施，來保護勞工、刺激經濟，並支撐就業和所得。這些措施應該包括擴大社會保護、透過縮短工時或帶薪假以支持留職，以及減輕大、中及小型企業的財務和稅務負擔。
ILO根據疫情衝擊全球經濟成長的各種模擬情境預測，在衝擊最小的情境中，全球失業人數將增加530萬人，衝擊最大時則將增到2,470萬人；相較下，2008年金融危機使全球2,200萬人失業。
ILO秘書長賴德（Guy Ryder）說：「這不再只是全球健康危機，（疫情）儼然已是嚴重的勞動市場和經濟危機，對民眾造成重大影響。」他並表示：「全球在2008年團結一致解決金融危機，成功防止最糟的情況發生，我們當前正需要這樣的領導力和果斷力。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言