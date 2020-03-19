國際勞工組織警示！受疫情衝擊 全球2,500萬人工作恐不保

國際勞工組織（ILO）18日公布，新冠肺炎疫情儼然已是重大的健康、經濟及就業危機，若各國政府未盡速出手保護勞工，全球將有多達2,500萬人口失業。

ILO表示：「然而，如果我們看到如同2008-2009年金融危機的國際協調政策因應措施，（疫情）對全球失業的衝擊將顯著降低。」

ILO並呼籲採取緊急、大規模以及協調一致的措施，來保護勞工、刺激經濟，並支撐就業和所得。這些措施應該包括擴大社會保護、透過縮短工時或帶薪假以支持留職，以及減輕大、中及小型企業的財務和稅務負擔。

ILO根據疫情衝擊全球經濟成長的各種模擬情境預測，在衝擊最小的情境中，全球失業人數將增加530萬人，衝擊最大時則將增到2,470萬人；相較下，2008年金融危機使全球2,200萬人失業。

ILO秘書長賴德（Guy Ryder）說：「這不再只是全球健康危機，（疫情）儼然已是嚴重的勞動市場和經濟危機，對民眾造成重大影響。」他並表示：「全球在2008年團結一致解決金融危機，成功防止最糟的情況發生，我們當前正需要這樣的領導力和果斷力。」