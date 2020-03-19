澳洲又降息1碼至0.25%　澳幣一度狂貶逾4%

澳洲央行19日宣布降息1碼，基準的現金利率降至0.25%，再創歷史新低。

澳幣匯率盤中一度重貶4.5%，報1澳幣兌0.5511美元，貶幅隨後收斂至3.5%，報0.5567美元。

澳洲央行表示，除非見到就業和通膨有進展，否則將不會調升現金利率。央行還將執行較長期的附買回操作，相關配套措施將協助整個經濟降低融資成本。

澳洲央行表示，將把澳洲3年期公債殖利率的目標設在0.25%，為中小企業創造一個融資機制。

央行總裁洛威表示，疫情「已導致全世界經濟活動嚴重受干擾。這可能會維持一段時間，與此同時，相關措施持續遏制病毒」。

這是澳洲央行繼3月初降息1碼後，在短短約兩周的時間內再度出手降息。