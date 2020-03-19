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日銀臨時出手1兆日圓購債 日股逆勢抗跌
日銀（BOJ）19日臨時加碼以1兆日圓（91億美元）收購公債，為市場挹注流動性。
日本10年期公債殖利率進一步下滑，在日銀宣布計劃將購債措施的到期債種擴大至25年期公債後，10年期公債殖利率盤中下滑3個基點至0.04%。
日股今天在亞股逆勢抗跌。日經225指數盤中小跌0.18%，東證指數更大漲2%。
大和證券首席市場經濟學家岩下真理表示：「日銀正強化要為市場提供充裕流動性的立場。日本市場正進入長周末（日股20日因春分日休市一天），這些措施顯示日銀希望確保市場可獲得資金。」
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