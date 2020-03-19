菲律賓股市重開後重挫24% 證明關閉交易止不了賣壓

菲律賓股市在今天（19日）早上重開後，隨即重挫24%，創下33年來最大單日損失。菲律賓股市因為擔憂新冠病毒疫情引來的抛售潮，當局17日宣布暫時關閉兩天，今天恢復交易。

菲股目前跌幅已收斂至17%，不過今天一開盤就大跌12%，隨後跌幅擴大至24%，令全月跌幅累計接近40%，成為亞洲表現最差的市場，也是菲國股市11年來最低行情。

菲國央行今天排定的利率會議預期將會宣布降息50個基點（2碼）。政府也將推出菲律賓披索270億元（5.28億美元）刺激方案。

East West Banking投資長Robert Ramos說：「股市還會再有更多波動。因為病毒影響當地和全球的GDP。」他表示，投資人現在就是急著甩開風險，離開新興市場，投向美國公債。