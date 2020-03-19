不是借錢免利息！聯準會降息至「零利率」，到底對你的生活有何影響？

摘要 1.美國聯準會因應疫情，前後共降息6碼，正式步入「零利率時代」，對一般人來說，就是借錢變便宜，但並非借錢零風險。 2.零利率雖然會讓借貸利率降低，但也會讓定存利息減少。

肺炎疫情（COVID-19 新冠病毒，通稱武漢肺炎）蔓延全球，美國疫情爆發後，短短一個月之內，聯準會（Fed）就大動作降息6碼，聯邦基金利率一口氣降至0~0.25%，正式步入「零利率時代」，但零利率對你我的日常生活，會有什麼影響？

零利率顧名思義就是「錢放銀行也沒利息收入」，不過，相對地也有好處，那就是「借錢很便宜」。

變得比較敢借錢

零利率時代，會讓人比較敢借錢。「低利率可能會吸引想買房置產者。」房地產網站realtor.com的首席經濟學家黑爾（Danielle Hale）告訴《CNN》。

然而，由於疫情日漸嚴峻，就算借了錢，也沒有投資目標，因為可能會有買家避免與他人接觸；又或者考慮到，現在投資，之後房價還是會跌，反而停止置產，影響到房屋銷售。

聯邦資金利率是美國各家銀行間的銀行同業拆息，代表的是短期市場利率水準。因此，如《觀察市場》（MarketWatch）報導所言，聯準會降息並不會導致抵押貸款利率下降。因為抵押貸款是長期貸款，其利率是跟著長期債券收益率浮動，而不是像聯邦基金利率這種短期利率。

另外，《CNN》指出，即使是零利率時代，也不可能讓抵押貸款零利率。消費金融服務公司Bankrate首席金融分析師麥克布萊德（Greg McBride）表示，即使政府也不能用零利率借貸，所以哪怕你信用再好，其借貸風險也不會比美國財政部低，因此還是得支付一些利息。

但借錢變容易，另一方面可以解決企業資金的問題，讓企業免於倒閉，甚至是保持一些成長空間，有助於維持就業市場穩定，只要民眾有穩定收入，就有機會維持消費動能。否則要是社會陷入黑爾說的，越來越多人選擇待在家，與社會疏遠，那消費者支出的放緩，最終可能導致失業和收入下降。

信用卡借貸利率降低

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，利率下降有時會影響到信用卡的年利率，也就是APR。

線上借貸公司LendingTree旗下子公司CompareCards的首席產業分析師舒爾茲（Matt Schulz）告訴《觀察市場》，信用卡公司下調年利率時，除了參考聯準會的其他措施，降息也會納入考慮，預計其年利率降幅從0.25%到1.5%不等。

他還補充說明，聯準會的利率變化是少數可以立即帶來利率改變的因素，年利率調降的卡會以變利率卡為主，其優惠利率會上下浮動，與聯準會的利率一致。

CreditCards.com的產業分析師羅斯曼（Ted Rossman）預計，信用卡費率的全國平均值將由目前的17.35%降至16%，假設一個人原本的債務是5700美元，每月還款額可減少5美元。「這並不會為信用者借貸者節省很多錢。」他說。可見對消費者而言，信用卡利率下降不一定能幫助收支平衡。

定存利息減少

和信用卡一樣，銀行也會降低支票和儲蓄帳戶的利息。《觀察市場》報導，個人理財網站WalletHub的分析師高札拉茲（Jill Gonzalez）表示，從過去加息或降息的情況來看，支票帳戶和儲蓄帳戶對聯準會措施的反應較小，不過他估計，這次存款帳戶的利率平均可能會下降32個基點。

（參考資料：CNN、MarketWatch、The Wall Street Journal）

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