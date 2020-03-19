摩根大通將暫時關閉1,000家分行 擴大在家工作

美國最大銀行摩根大通（JPMorgan）為因應疫情，計劃暫時關閉在美國的約1,000家分支機構。另一方面，信評機構惠譽（Fitch）也以疫情為由，將美國主要銀行的信評展望，從穩定調降至負向。

摩根大通在美國有4,976家分行，現在計劃暫時關閉約20%的分行。

根據摩根大通消費分支網絡主管Thasunda Duckett發送給員工的一份備忘錄，該銀行還告知包括理財顧問與小企業銀行家等一些分行員工，他們從19日起可在家工作。

摩根大通發言人表示，關閉分行的措施遍布在全美國，不必然集中在新冠疫情嚴重的地區。該銀行也會優先維持有得來速通道、或有玻璃帷幕櫃台的分行繼續營運。

另一方面，信評機構惠譽將美國主要銀行的信評展望從穩定調降至負面，原因是疫情影響全球經濟成長。

惠譽在18日的報告中表示，隨著聯準會將利率降至接近零，銀行將面臨獲利挑戰。除此外，也面臨信用損失準備水準提高的壓力。