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驅逐媒體掀戰 美指官方過度反應、中共官媒虛幻報導

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國麻塞諸塞州的醫院讓民眾駕車通過做新冠病毒採檢。歐新社
美國麻塞諸塞州的醫院讓民眾駕車通過做新冠病毒採檢。歐新社

中國大陸政府稱「為反制美國打壓中國媒體駐美」，驅逐美國3家主流媒體記者。美國國務院資深官員18日表示，中國大陸對此事過度反應；該官員稱「美國政策為媒體互惠，媒體受限於事實，而外國使團則受政府限制」。

記者詢問國務院接下來是否要採取反制作為，國務院資深官員指出，方法有很多，但不在今天討論範圍。

美國國務卿龐培歐17日受訪時呼籲北京重新考慮，國務院資深官員18日舉行電話記者會背景說明，該官員認為，中方對此事的反應有點複雜（mixed），甚至可說是過度反應，且中方的反制讓此事成為策略競賽。

該名資深官員在談及此事時點名中國大陸外交部發言人趙立堅，指趙立堅說「美軍將病毒帶到武漢」，趙立堅試圖將全球大流行歸咎給美軍，這項說法不負責任、不可接受。

該名資深官員也援引中國官媒人民日報，指報導中稱「美國試圖透過驅逐媒體來製造寒蟬效應」等說法，指這些報導方向「越來越虛幻、夢幻」。

另外，國務院資深官員指中國大陸隱匿疫情訊息，美國疾病防治中心（CDC）和世界衛生組織（WHO）在接獲疫情的第一時間就向中國大陸表達願施以援手，結果是WHO花了一個月才到當地開始調查。

國務院資深官員表示，中國大陸政府不能隱藏數據，拖延其他組織參與疫情研究的行為，不是單純的對抗行為，而是傷害人命和摧毀全球經濟的做法。

另外，記者追問為何美國政府官員要以「中國病毒」或「武漢病毒」來稱呼新冠肺炎病毒，不擔心可能招致批評？這名官員說，這就是一個來源的說法，中國大陸國家主席習近平1月就是稱「武漢病毒」，直到現在微博與其他中文社群平台上，大家都這麼稱呼，沒有人說是「新型冠狀病毒」。這名資深官員說，希望不要再糾結此事，討論到此為止。

疫情 新冠肺炎

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