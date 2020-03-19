ECB緊急宣布7,500億歐元購債計畫 美股期指應聲翻紅
歐洲央行（ECB）18日晚間緊急召開會議，深夜宣布推出規模7,500億歐元（8,200億美元）的額外緊急購債計畫，希望平息金融市場動盪，並協助經濟安度疫情衝擊。
ECB鉅額加碼購債的消息，激勵美股指數期貨由黑翻紅，道瓊指數與標普500指數大漲1%左右。
這次ECB臨時召開會議，距離上一回例行決策會議僅不到一周的時間。當時ECB未決議降息，但同意為金融體系注入更多流動性，宣布年底前將加碼購買總額1,200億歐元的債券。儘管措施已比其他央行強烈，但市場仍不領情，依舊大跌，促使ECB出手推出新措施。
以下為ECB宣布緊急措施的要點：
●規模7,500億歐元暫時資產收購計畫，買進公共與民間領域證券，至少直到2020年底。
●計畫將涵蓋符合當前量化寬鬆（QE）計畫的資產，並且將擴大至具有足夠信用品質的商業票據。
●希臘公債將納入收購計畫中，豁免於當前規則。
●將透過調整一些風險參數，放寬擔保標準。
●計畫將維持至ECB判斷已度過大流行病的風險階段。
●ECB將考慮調高自我設定的QE持有限制，並且準備好擴大資產收購計畫。
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