國際油價重挫24％ 瀕臨每桶20美元保衛戰

國際黃金與原油價格18日重挫，隨美股暴跌，原油期貨跌至18年來最低，因各國政府為因應疫情，加強實施封鎖措施，導致全球燃料需求銳減。金價則因美股重挫，投資人拋售貴金屬套現。

●油價跌至18年低點

紐約西德州原油期貨18收盤重挫24.4%，報每桶20.37美元，過去10天內已累計下跌56%，合約從1983年問世以來最差10日表現。

布蘭特原油期貨重挫3.85美元，跌幅13.4%，報每桶24.88美元，盤中跌至每桶24.52美元，為2003年以來最低。

原油期貨在過去10天內價格腰斬，反映新冠疫情衝擊原油需求，目前多國學校停課、企業停工，各國政府紛紛推出措施，限制居民進行集會。與此同時，沙烏地阿拉伯暗示未來幾個月將把產量維持在記錄高點。

高盛表示，到3月底，全球石油需求可能減少多達每日800-900萬桶。

Tradition Energy負責研究的副總裁Gene McGillian表示：「市場一瀉千里。市場試圖尋找底部支撐，但似乎找不到。由於疫情肆虐全球，人們擔心經濟會崩潰。」

在沙烏地阿拉伯本月決定大幅增加供應後，油市已大跌，此前，沙國和俄羅斯未能就在預期需求下降的情況下減產一事達成共識。

●金價跌逾2%

現貨金價18日跌2.7%，報每英兩1,486.82美元。

滿地可銀行基本金屬和貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示：「市場上的避險恐慌繼續打壓黃金，金價回到1,500美元以下，因標普股指期貨回吐由刺激措施帶動的漲幅。與大多數市場一樣，金市的流動性受到嚴重影響，我們預期將看到持續的波動，市場情緒驅動的震盪。」

金價自上周飆升至突破每英兩1,700美元後，迄今已回落逾12%或200美元，因投資人紛紛拋售黃金套現，以滿足追繳保證金通知。