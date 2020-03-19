快訊

無視隔離？日本「病毒散播男」死掉的爭議啟示

疫情波及！紐約交易所23日起關閉大廳 改用電子交易

國際油價重挫24％ 瀕臨每桶20美元保衛戰

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

國際黃金與原油價格18日重挫，隨美股暴跌，原油期貨跌至18年來最低，因各國政府為因應疫情，加強實施封鎖措施，導致全球燃料需求銳減。金價則因美股重挫，投資人拋售貴金屬套現。

●油價跌至18年低點

紐約西德州原油期貨18收盤重挫24.4%，報每桶20.37美元，過去10天內已累計下跌56%，合約從1983年問世以來最差10日表現。

布蘭特原油期貨重挫3.85美元，跌幅13.4%，報每桶24.88美元，盤中跌至每桶24.52美元，為2003年以來最低。

原油期貨在過去10天內價格腰斬，反映新冠疫情衝擊原油需求，目前多國學校停課、企業停工，各國政府紛紛推出措施，限制居民進行集會。與此同時，沙烏地阿拉伯暗示未來幾個月將把產量維持在記錄高點。

高盛表示，到3月底，全球石油需求可能減少多達每日800-900萬桶。

Tradition Energy負責研究的副總裁Gene McGillian表示：「市場一瀉千里。市場試圖尋找底部支撐，但似乎找不到。由於疫情肆虐全球，人們擔心經濟會崩潰。」

在沙烏地阿拉伯本月決定大幅增加供應後，油市已大跌，此前，沙國和俄羅斯未能就在預期需求下降的情況下減產一事達成共識。

●金價跌逾2%

現貨金價18日跌2.7%，報每英兩1,486.82美元。

滿地可銀行基本金屬和貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示：「市場上的避險恐慌繼續打壓黃金，金價回到1,500美元以下，因標普股指期貨回吐由刺激措施帶動的漲幅。與大多數市場一樣，金市的流動性受到嚴重影響，我們預期將看到持續的波動，市場情緒驅動的震盪。」

金價自上周飆升至突破每英兩1,700美元後，迄今已回落逾12%或200美元，因投資人紛紛拋售黃金套現，以滿足追繳保證金通知。

金價 疫情 美股

延伸閱讀

國際油價重挫 西德州中級原油暴跌12%

國際油價再挫 布倫特原油一度跌至近25美元

全球恐陷入衰退！國際油價重挫至SARS以來低點

沙烏地阿拉伯防疫 除兩聖地外暫停清真寺禮拜

相關新聞

道瓊再度暴跌1338點 3年來首度低於2萬點

由於投資人擔心疫情大流行造成經濟損失，股市暴跌，達到新冠病毒危機期間新低。

國際債市連環倒 價格暴跌

全球政府公債價格18日重挫，殖利率躍升至數周來最高，反映市場預期歐美政府因應新冠肺炎危機而擴大財政支出將導致公債發行量暴增，以及基金面臨贖回壓力而拋售高流動性資產變現，使傳統避險資產也難逃賣壓。

全球瘋搶 美元指數升破100

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球企業和銀行爭先恐後囤積美元，以備償債和維持營運之需，導致美元兌主要貨幣匯價18日進一步走高，美元指數並升破100大關，升抵三年來高峰。

驅逐媒體掀戰 美指官方過度反應、中共官媒虛幻報導

中國大陸政府稱「為反制美國打壓中國媒體駐美」，驅逐美國3家主流媒體記者。美國國務院資深官員18日表示，中國大陸對此事過度...

ECB緊急宣布7,500億歐元購債計畫 美股期指應聲翻紅

歐洲央行（ECB）18日晚間緊急召開會議，深夜宣布推出規模7,500億歐元（8,200億美元）的額外緊急購債計畫，希望平...

全球GDP成長 標普連三降

疫情致全球經濟面臨下行風險，標普全球評級昨（18）日第三度下修全球經濟成長預測，預估1.0%至1.5%，並示警下行風險仍未解，同時，也下修主要亞太國家之GDP預測，其中中國面臨保3危機，預估全年經濟成長率降到剩2.9%。

美考慮縮短股市交易時間

美國財政部長米努勤表示，儘管波動劇烈，川普政府仍將維持股市開放，不過交易時間可能縮短。

我壽險一旦拋售美債 美企將面臨嚴重災難

美聯準會（Fed）上周日（15日）對五大央行放寬貨幣交換成本，解決了美元短缺風險。華爾街日報記者博德（Mike Bird）指出，Fed也應重啟2008年對巴西和南韓之間的換匯機制，甚至擴大到台灣、中國在內的新興市場。

日擬每人發放3,380元

日本政府為因應新冠肺炎疫情，正考慮每人至少發放現金1.2萬日圓（新台幣3,380元）。英國首相強生也鬆口，表示考慮推出暫時性「全民基本收入」。

東協遊客劇減 預算赤字飆增

日經新聞報導，新冠疫情肆虐全球打擊旅遊需求，導致重度仰賴旅遊業的東南亞各國經濟受創。

日出口連15黑 33年首見

由於新冠肺炎疫情擾亂供應鏈，並重擊全球需求，導致日本2月進出口都萎縮，出口更創下連15黑，為1987年來首見。

川普商討紓困旅宿業

全球最大飯店營運商萬豪國際（Marriott International）已開始要求員工放無薪假，預料數以萬計員工生計受到影響。

熱門新聞

美股道瓊指數早盤崩跌逾1,300點 台積電ADR崩逾9%

美國夫妻同時愛上「小三」 共組家庭喊：很幸福！

沙國再出重手打擊俄國 紐約油價重挫12%

全球恐陷入衰退！國際油價重挫至SARS以來低點

經濟解析／為何油價可能跌到只剩20美元？

為何不早說？ 川普：中國大陸絕對可以早示警疫情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。