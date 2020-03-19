美元急升至三年高點 市場憂疫情引發美元荒

美元18日一整天延續漲勢，美元指數竄升至三年高點，因新冠疫情引發市場動盪，投資人與企業紛紛湧向被視為安全資產的美元。英鎊在流動性低下的市況中跌至數十年低點，因為投資人擔心英國政府未盡力對抗疫情帶來的經濟衝擊。

美元指數18日上漲1.59%，至101.16，創2017年4月以來最高水準

日圓兌美元貶值0.4%，報108.07兌1美元；歐元兌美元貶值0.76%，報1歐元兌1.0914美元。在收盤後，歐洲央行宣布多達7,500億美元的資產收購計畫，來因應疫情對經濟衝擊。

英鎊兌美元一度重貶5%，至1英鎊兌1.1453美元，為1985年以來的最低水準。投資人期待英國政府能針對病毒疫情爆發採取更多行動。

加元兌美元也一度貶至四年高點。與此同時，國際油價暴跌，市場人士提高推測加拿大央行需降息因應。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示：「就像消費者將雜貨店貨架上的商品一掃而光一樣，投資者和企業也在搶購美元，因美元有高流動性。」

儘管聯準會本月兩次緊急降息至近零水準，但美元兌其他貨幣近幾日仍大漲。過去七個交易日，美元指數上漲了逾6%。

歐洲央行、英國央行和瑞士央行周三均進行了美元流動性操作，這是自2007-09年金融危機以來各國央行最大規模協同注資行動的一部分。

這些標售獲得高需求，舒緩貨幣市場的一些緊張情緒，但一些分析師表示，由於美元普遍短缺，聯準會與其他主要央行間的互換額度可能還不足夠。

荷蘭合作銀行高級外匯策略師Jane Foley在報告中表示:「雖然各央行採取積極措施確保流動性，聯準會恢復商業票據融資機制等手段，目標都是遏制恐慌，但美元很可能會維持強勁，直到有跡象表明冠狀病毒危機受到抑制。」