台積電ADR隨費半重挫近8.6% 日月光跌逾11%
台股ADR周三隨美股全面重挫，台積電挫跌8.59%，較台北交易股價溢價3.3%。
道瓊指數18日收盤大跌1,338.46點，跌幅6.3%，至19,898.92點，跌破兩萬點大關；標普500指數重挫131.09點，跌幅5.18%，至2,398.1點；那斯達克指數挫跌344.94點，跌幅4.7%，至6,989.84點。
費城半導體指數重挫9.79%
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 3.37 -11.08
中華電 CHT 34.89 -4.10
台積電 TSM 44.37 -8.59
聯電 UMC 2.21 -3.91
資料來源：彭博資訊
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