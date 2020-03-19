道瓊指數跌破兩萬點關卡　美股三天內二度觸發熔斷

美國股市周三（18日）再度暴跌，標普500指數收盤跌逾5%，道瓊跌逾1,300點，跌破兩萬點大關，回吐自2017年川普就職總統以來僅剩的一點漲幅。美元指數突破101，各國政府和央行的大規模刺激措施仍難解疫情衝擊恐慌。

道瓊指數18日收盤大跌1,338.46點，跌幅6.3%，至19,898.92點，跌破兩萬點大關；標普500指數重挫131.09點，跌幅5.18%，至2,398.1點；那斯達克指數挫跌344.94點，跌幅4.7%，至6,989.84點。

美股在三天內第二次觸發熔斷機制， 標普500指數盤中一度下跌9.8%，盤中再度觸發熔斷，暫停交易15分鐘，尾盤反彈縮小跌幅，但仍收跌5.2%，延續近期跌勢。美股上周已陷入空頭市場，標普500指數較2月19日觸及的紀錄收盤高點下跌約29%。

Vantagepoint投顧公司投資長Wayne Wicker表示：「股市從2月初時我們無所畏懼的狀態，變成一些像今天這樣的日子，對市場狀況感到絕望。」

有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數收在76.45。

儘管美國政府計劃端出高達1.2兆美元的刺激措施，但川普在記者會中幾

乎未透露財長米努勤與國會討論的細節，令美股盤中賣壓湧現。不過，美股收盤後，美國參議院通過第二項抗疫法案。

隨著機場和飯店逐漸空空蕩蕩，航空公司要求員工無薪休假以減少虧損，標普1500航空指數暴跌20.8%，飯店業者希爾頓、萬豪和凱悅急挫約12%-19%。

儘管聯準會已重啟多項危機時代工具，以穩定金融市場，不過友邦保險香港投資長Mark Konyn表示：「就流動性而言，我認為我們還沒有走出困境。」「這是財政刺激措施何時最有效的問題。」

摩根大通一位經濟學家預期，美國經濟本季可能萎縮4%，下季萎縮14%，今年可能萎縮1.5%，這是迄今為止對新冠疫情造成的衝擊做出的最悲觀預期之一。