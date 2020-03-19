道瓊再度暴跌1338點 3年來首度低於2萬點

美聯準會（Fed）上周日（15日）對五大央行放寬貨幣交換成本，解決了美元短缺風險。華爾街日報記者博德（Mike Bird）指出，Fed也應重啟2008年對巴西和南韓之間的換匯機制，甚至擴大到台灣、中國在內的新興市場。

2020-03-19 02:05