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道瓊再度暴跌1338點 3年來首度低於2萬點
由於投資人擔心疫情大流行造成經濟損失，股市暴跌，達到新冠病毒危機期間新低。
道瓊工業平均指數下跌1338.46點或6.3%收1萬9898.92點，2017年2月來首度跌破2萬點，盤中一度下跌超過2300點。史坦普500指數下跌131.09點或5.18%收2398.1點，較上月創下的歷史高點下跌近30%，盤中跌至2351點以下，為2018年耶誕節大跌期間的收盤低點。那斯達克綜合指數下跌344.94點或4.7%收6989.84點。
幾乎沒有任何一個市場能免受拋售浪潮的影響，原油價格創史上第三大單日跌幅跌。
在參議院獲得通過新型冠狀病毒救濟計畫所需票數以擴大帶薪休假後幾分鐘，股指脫離盤中低點。
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