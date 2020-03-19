美股標普500指數18日盤中跌幅擴大到7%，是三日來第二度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘。道瓊工業指數一度暴跌1,800點，直接摜破2萬點整數大關，前一日的1,048點漲點完全吐回還不夠。

儘管各國政府不斷端出救市措施，貨幣政策也好，財政刺激也罷，絲毫不手軟。根據彭博資訊統計，截至18日為止，全世界已開出的支票高達2兆美元，而且勢必還會不斷膨脹。

但顯然投資人已吃了秤砣鐵了心，在這種情況下還是逃命要緊。於是能賣的、能變現的，完全不留戀，從股市到石油，甚至是黃金、公債這類「傳統」避險資產，都遭投資人無情地「清倉大拍賣」。眾人皆跌我獨漲的，目前看來只剩美元。

DXY美元指數18日一路漲，升破100美元大關還不過癮，最新報101.7點，漲幅逾2%。

這也難怪澳洲總理莫里森形容：「這是百年一見的事件」，他警告這場危機可能延續半年，「澳洲的生活全變了樣，世界皆然。」