為何股市不該關閉？財經專家分析這四點給你聽

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美股在1997年10月27日首次觸發熔斷機制，當時正值亞洲金融風暴期間。美聯社
美股在1997年10月27日首次觸發熔斷機制，當時正值亞洲金融風暴期間。美聯社

全球金融市場這幾周以來持續大起大落，因新冠肺炎疫情衝擊經濟的擔憂與日俱增，股市甚至有幾日的跌幅超過10%。

這引發一項疑問，意即政府是否應關閉股市，直到恐慌情緒煙消雲散。以下為西維吉尼亞大學財經專家杰迪（Jonathan T. Fluharty-Jaidee）刊登在財經網站MarketWatch的文章，探討證交所遏止恐慌性賣盤的措施、是否該關閉股市等問題。

●證交所使用何種工具，能避免股價如自由落體般墜落？

全球多數金融市場在跌幅達到一定程度時，會觸發熔斷機制，暫停交易。例如，美股標普500指數若比前市收盤價大跌7%，紐約證交所和那斯達克交易所將停止股票交易15分鐘。

若標普500指數的跌勢擴大6%，將迫使證交所再度停止交易15分鐘。若大盤累計跌幅達到20%，全天停止交易。

美國對個股、股票指數型基金（ETF）及期貨也設有漲、跌停機制。該機制用來避免美股2010年5月發生的「閃電崩盤」（Flash Crash）事件重演，當時的單一演算法交易，造成道瓊工業指數盤中狂瀉1,000點，市值蒸發近1兆美元。

●股市使用過這些工具嗎？

美國市場在1988年開始實施熔斷機制；美股在1987年10月19日發生「黑色星期一」崩盤，當時標普500指數重摔22.6%。實施這項機制在於降低整體市場的波動。

美國市場在1997年10月27日首次觸發熔斷機制，當時正值亞洲金融風暴期間。這顯示股價劇烈震盪的情況並不常見。美股歷經2000年的達康（dot-com）泡沫破滅和2008年金融危機，皆未曾觸發熔斷機制。

●這些工具有效嗎？

這取決於如何定義「有效」。這些工具原用來阻止交易員瘋狂拋售資產，以避免市場全面崩盤，實際上卻加速市場崩跌。

在市場上，這種由恐懼驅使的賣壓相當危險：若沒人想買進資產，情勢就會演變成競相探底。

由於市場觸發熔斷機制的情況相當罕見，加上目前的案例不多，因此很難證實這些工具的有效程度。不過，到目前為止，每次股市觸發熔斷機制，隔天都會反彈回升，1997年10月與2020年3月的情況都是如此。

這顯示這些工具能有效終止恐慌性拋售，至少短期內是如此。不過，研究顯示，熔斷機制可能在觸發後的幾周，加劇市場波動，這意味市場雖在觸發隔天反彈，但市場在更長的時間中，將經歷更為劇烈的波動，這通常被視為壞事。

●為何不暫停股市交易？

美國總統川普的確有權關閉股市來因應肺炎疫情。事實上，美國市場曾多次暫停交易，原因包含戰爭、總統死亡以及慶祝重大歷史事件，包括登陸月球和天然與人為災害。

例如，紐交所在9月11日恐攻事件後一連四天暫停交易，也在2012年珊迪颶風來襲時暫停交易兩天。

那個，川普應發布這項命令嗎？目前尚未看到任何探討危機期間關閉股市成效的研究。不過，更重要的是，即使股市崩跌，投資人通常希望股市持續開盤，讓他們能繼續交易。

此外，美國市場在全球金融市場具有重要地位，也是強健和活躍的證券交易市場。若美股關閉太久，或理由反覆無常，可能會使投資人認為美國市場無法擺脫政府干預，也不可靠。

股市暫停交易，讓投資人有時間消化資訊，並冷靜做出決定。不過，長期而言，關閉股市將對美國投資活動造成實質傷害，原因是全球投資人可能認為美國資產的避風港光環失色。

美股 標普 新冠肺炎

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