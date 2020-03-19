西德州原油暴跌 一度探18年低點

紐約西德州原油18日一度跌近18年低點，原因是沙烏地阿拉伯擴大原油價格戰、再出重手打擊俄國，表示「未來幾個月」將以破紀錄的產能向市場灌油。

紐約原油期貨18日盤中重挫近12%至每桶23.74美元，為2002年6月以來低點，代表油價回到SARS時期的水準。沙國表示，將在未來幾個月每日向市場灌油約1,230萬桶，使主要產油國間的原油價格戰進一步白熱化。

隨著國際油價大跌，俄國終於承認目前的原油價格過低。克里姆林宮發言人培斯科夫說，「當然現在油價很低，我們希望能更高一些」，意味著俄國可能已愈來愈難容忍低油價。即便如此，培斯科夫仍並未表示會與石油輸出國組織和盟國（OPEC+）的夥伴國接觸，顯示原油價格戰仍持續延燒。

高盛大砍第2季布蘭特原油目標價至每桶20美元，預估今年全球每日原油需求量將減少110萬桶，降幅改寫歷史紀錄，原因是疫情拖累全球經濟。AxiCorp金融服務公司亞太市場策略師伊恩斯認為，需求尚未觸底，如果新冠肺炎確診案例呈指數成長，尤其是美國，這會嚇壞原油交易員。