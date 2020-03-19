日擬每人發放3,380元

日本政府為因應新冠肺炎疫情，正考慮每人至少發放現金1.2萬日圓（新台幣3,380元）。英國首相強生也鬆口，表示考慮推出暫時性「全民基本收入」。

各國央行與政府近日開啟救市模式，發動的措施一波波，最新的是繼美國拋出直接發放現金的議題後，日本與英國似乎也開始考慮跟進。朝日電視台報導，日本政府正考慮每人至少發放現金1.2萬日圓，但發放對象可能僅限於育兒家庭及低收入族群。這項措施是刺激經濟方案的一環，以減緩疫情帶來的衝擊。

日本政府曾在全球金融危機時期實施每人發放1.2萬日圓的措施。官員表示，這次政府若真的發放現金，額度須高於1.2萬日圓。

日本執政黨議員也呼籲政府減稅，並提出規模達到30兆日圓（2,800億美元）的支出方案。東京當局18日表示，首相安倍晉三將在19日成立財經首長小組，討論政府預定4月推出的支出方案。

英國央行18日則實施美元附買回操作，超過150億美元，為金融海嘯以來最大規模；首相強生也考慮推出暫時性「全民基本收入」。財政大臣蘇納克另宣布，將提供3,300億英鎊（新台幣12兆元）資金，提供企業貸款擔保，下周前就會啟動這項措施。

南韓首爾市政府計劃投入3,271億韓元經費，援助當地受疫情衝擊的家庭，預估約有120萬戶家庭受惠。這項措施將嘉惠兼職人員、臨時工及小企業老闆。