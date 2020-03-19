我壽險一旦拋售美債 美企將面臨嚴重災難

美聯準會（Fed）上周日（15日）對五大央行放寬貨幣交換成本，解決了美元短缺風險。華爾街日報記者博德（Mike Bird）指出，Fed也應重啟2008年對巴西和南韓之間的換匯機制，甚至擴大到台灣、中國在內的新興市場。

博德表示，美國以外美元計價的市場受壓，也可能反撲美國本土信用市場。以台灣保險業者為例，持有美國公司債（4%）和非美商發行的美元債（9%）即相當可觀。國際貨幣基金（IMF）去年10月即警告，亞洲保險業者若急需資金來大賣公司債，可能導致美國公司債無端出現拋盤。

在2008年金融危機前，貨幣交換成本幾乎取決於兩國之間的利差，即所謂的拋補的利率平價，是外國需借美元者所要持有美元的成本。

Fed在內六大央行周日一致同意，將互換協議價格調降25個基點。為強化效果，各大銀行除了目前的一周期限外，額外進行84天期的美元標售。