美考慮縮短股市交易時間

美國財政部長米努勤表示，儘管波動劇烈，川普政府仍將維持股市開放，不過交易時間可能縮短。

米努勤17日在白宮的記者會上說：「我們絕對有保持市場開放的信念。美國人需要知道可以接觸到自己的錢。」米努勤並表示，已與各銀行及紐約證券交易所（NYSE）溝通，相關人士也認同保持市場運作必要性。

不過，全球最大期貨交易所的芝加哥商品交易所（CME）執行長達菲（Terry Duffy）說：「縮短交易時間沒什麼道理」，「我們聽到米努勤說跟NYSE協調考慮縮短交易時間時，感到很驚訝。雖然他商量的對象還沒有擴及到所有現金股票和期貨市場，例如我們和那斯達克。」

紐約交易所則是在聲明中指出，還在與政府與監理機關人士持續對話中，「目前沒有縮短交易時間的計畫。」

大西洋對岸的泛歐證券交易所（Euronext）執行長布伊納（Stephane Boujnah）則認為，疫情期間無需關閉股票市場，因為股市可以有效運作，並提供流動性。業界組織歐洲證券交易聯盟（FESA）表示，歐洲的證券交易所也應該會繼續一直保持開放。

菲律賓17日開始關閉股、債和匯市交易，「直到進一步通知」，成為全球第一個因為新冠肺炎疫情擴大而關閉金融市場的國家，斯里蘭卡也加入菲律賓行列。