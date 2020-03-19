全球瘋搶 美元指數升破100

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球企業和銀行爭先恐後囤積美元，以備償債和維持營運之需，導致美元兌主要貨幣匯價18日進一步走高，美元指數並升破100大關，升抵三年來高峰。

營收銳減、債市急凍，以及新冠肺炎疫情的經濟衝擊令人憂心忡忡，都促使企業設法擴大信用額度，讓手頭握有大量現金。聯準會（Fed）已透過與其他五國央行建立的換匯額度壓低美元借貸成本，大舉挹注流動性，但全球瘋搶美元，美元融資吃緊壓力並未減緩。

摩根大通銀行駐倫敦外匯策略部門主管梅吉西說：「當代最出乎意料之外的經濟衰退來襲，許多人措手不及，遭遇美元融資問題。」

德意志銀行外匯研究全球主管薩拉維洛指出，銀行也在囤積美元，因為擔心企業債務違約或要求進一步貸款。美元資金需求狂湧，意味美元融資成本持續升高，未因Fed大舉挹注流動性而紓緩。他說：「我們低估了美元融資壓力有多嚴重。我們擔心，美元短缺問題，可能比決策官員想像的還要難解決。」

企業和投資人擔心新冠肺炎疫情蔓延，導致全球經濟停滯，紛紛尋求流動性最強的貨幣，更進一步反映出美元才是最終極的避險資產。

本月來，美元對主要貨幣持續走強，即使Fed兩度緊急降息並把基準利率降到接近0%，仍止不住美元升勢。

追蹤美元兌六種主要貨幣匯價的ICE美元指數（DXY）18日盤中更一舉觸及100.349，突破100大關，且為2017年4月來最高水準。

同時，英鎊兌美元匯價18日盤中跌1.8%至1.1838美元，觸及1985年來最低價位。歐元兌美元貶0.2%至1.0977美元。美元兌日圓則貶0.4%至107.33日圓兌1美元。

新冠疫情恐懼開始侵蝕市場時，被視為避險資產的美元並未攀升，2月底和3月初仍走貶；但上周，油價崩跌和美國公債市場拉警報，終於引爆美元近五年來最猛的一波漲勢。