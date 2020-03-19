蘋果門市抗疫 改無限期關閉

新冠肺炎疫情擴大，蘋果17日於官網公告，為配合各地政府防疫工作，大中華區以外的零售店將無限期關閉，恢復營業時間將另行通知。市場憂心，蘋果此舉恐不利產品銷售，衝擊台積電、鴻海、大立光、可成等蘋果供應鏈上半年業績表現。

不過蘋果公司18日發表新iPad Pro平板電腦，以及MacBook Air，並表示兩款新品皆預定下周出貨。

蘋果罕見地透過發布新聞稿的方式發表新品，新iPad Pro內建3D物件掃描功能的相機，將有11吋與12.9吋兩種機型。11吋的售價每台799美元起跳，12.9吋機型起價999美元。

新MacBook Air則搭載重新設計的鍵盤Magic Keyboard，入門款的儲存容量就從128GB加倍至256GB，售價從999美元起跳，當日便可開始預購，下周開始出貨。

新冠肺炎肆虐中國大陸期間，蘋果曾率先關閉大陸境內所有直營店，隨著當地疫情獲得控制、工廠陸續復工，蘋果大中華區所有直營店已恢復正常營運，但大中華區以外直營店到3月27日前將維持關閉。如今考量疫情在全球大爆發，蘋果17日公告，取消大中華區以外直營店原訂開業計畫，改為無限期關閉，將另外通知營業時間。

針對蘋果零售店關閉狀況，國內供應鏈業者均不予置評。法人指出，由於新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，讓蘋果不得不持續延長零售店關閉時間，此舉終端買氣無疑是雪上加霜，進而影響供應鏈出貨狀況。

此外，目前是蘋果新舊機種交替期，原本就處於出貨淡季，如今大中華區以外的蘋果零售店關閉，很可能讓「淡季更淡」，而台積電、鴻海、大立光、可成等供應鏈的出貨力道也可能因此減弱。

業界人士指出，雖然中國大陸的蘋果供應鏈工廠已經陸續復工，而且復工率比上個月攀升許多，但若終端消費力不足，最終也是會連帶影響出貨表現，而疫情所帶來的惡性循環，可能才正要開始。